Sede do Botafogo em General Severiano - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/10/2022 18:29

O Botafogo anunciou uma festa em General Severiano nesta quarta-feira (12), no Dia das Crianças. O evento será das 9h às 13h e terá como principal atração um torneio de futsal infantil sub-8 e sub-9, no qual os jovens dessas idades poderão jogar com atletas da categoria.

O clube também contará com a presença da comissão técnica das equipes de futsal que observarão o torneio em busca de novos atletas. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas.



A diretoria também anunciou que o evento será das 9h às 13h e que contará com a presença de personagens como Homem Aranha, Batman, Bela e Branca de Neve. Também haverá pintura facial, brinquedos, sorteio de brindes, gincana e as mascotes Bira e Biriba.