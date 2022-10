Avai x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio da Ressacada. 06 de Outubro de 2022, Florianopolis, SC, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor_Silva

Publicado 11/10/2022 21:42



A diretoria do Botafogo já está pensando na próxima temporada e o primeiro passo do planejamento é buscar novos patrocinadores. Por isso, o clube abriu conversas com diversos bancos para encontrar o melhor parceiro possível para o futuro. A informação é do "ge".

Com a administração da SAF, o Botafogo não quer apenas um parceiro por questões financeiras mas sim um parceiro que apoie o clube em diversos aspectos. Logo, a estratégia alvinegra é ouvir todos os interessados para chegar a uma conclusão, sem pressa.

Um dos bancos que conversam com o Botafogo no momento é o Banco Inter, mas as conversas não estão avançadas conforme o diálogo corre há algumas semanas. Alguns nomes já foram descartados, outros seguem conversando com a diretoria.

Recentemente, o clube foi representado na World Football Summit, a principal feira de negócios do futebol no mundo. O case do clube foi exibido para potenciais parceiros com a alcunha de uma plataforma de mídia ao invés de apenas um clube de futebol, deixando claro as intenções da diretoria para fechar novos patrocínios.