Botafogo de John Textor ainda não tem um fornecedor de materiais esportivosVitor Silva/Botafogo

Publicado 12/10/2022 12:14 | Atualizado 12/10/2022 15:56

Rio - Ainda com uniforme provisório e a dois meses para o fim do ano, o Botafogo permanece em busca de uma fornecedora de material esportivo. A empresa favorita para fechar com o Glorioso a partir de 2023 seria a Reebok. Mas, John Textor, dono do clube carioca, do RWD Moleenbek, da Bélgica, e perto de adquirir ações majoritárias do Lyon, da França, estaria cogitando padronizar seus clubes com a Adidas. As informações são do portal "Lance".

O plano do norte-americano seria contratar a Adidas para fornecer materiais esportivos para o Botafogo e para o Moleenbek, uma vez que o Lyon já possui a marca em seu uniforme. Além desses clubes, Textor tem ações no Crystal Palace, da Inglaterra, mas não são majoritárias. Por isso, a mudança não depende só dele.

Com a missão de globalizar o Botafogo, John Textor entende que a Adidas será a responsável por distribuir as camisas do Glorioso para todo o mundo. Esse movimento também contribuiria para a padronização e valorização da rede de clubes do norte-americano, a Eagle Holding.

Por outro lado, Textor é amigo e parceiro de negócios de Jamie Salter, que adquiriu a Reebok e é CEO da Authentic Brands Group, que detém a marca. Por isso, a empresa permanece no topo da disputa para estampar o uniforme do Botafogo.