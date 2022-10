Bernardo Valim, promessa do Botafogo - Divulgação

Publicado 12/10/2022 19:42

Uma das maiores promessas da base do Botafogo marcou presença no treinamento do time profissional desta quarta-feira. Bernardo Valim, da equipe sub-17, participou da atividade comandada por Luís Castro no Espaço Lonier, CT do clube.

O jogador de 16 anos é considerado uma das joias de General Severiano. Ele é o camisa 10 e titular do time sub-17. Essa foi a primeira vez que o meio-campista treinou com a equipe principal do Botafogo. Recentemente, Valim assinou contrato profissional com o Glorioso. A duração do vínculo é até 2025 - o primeiro contrato de um atleta só pode ser válido por três anos. Bernardo Valim esteve em período de treinos com a Seleção Brasileira sub-17 na Granja Comary. Agora, o garoto retornará aos compromissos com o time de base do Glorioso.

