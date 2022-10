Tche Tche. Goias x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Haile Pinheiro. 29 de Setembro de 2022, Goiania, GO, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/10/2022 15:23

Tchê Tchê acredita que Botafogo precisa sonhar alto. O volante esteve em campo nos últimos 16 jogos do clube e afirmou que, apesar das oscilações no início da temporada, sempre confiou no trabalho que vinha sendo realizado.

"Internamente vínhamos conversando sobre isso. Mesmo em alguns momentos em que tivemos uma certa instabilidade durante a competição, confiávamos no trabalho que vinha sendo feito. Acho que podemos sonhar com coisas maiores, estamos muito próximos de conquistar o que mais esperávamos no começo do campeonato, que era ficar na Série A", declarou Tchê Tchê em entrevista concedida ao programa "Último Lance", da TNT.



Além de analisar os resultados do Glorioso na temporada, o volante também fez questão de exaltar Jeffinho, que vem sendo um dos destaques do time de Luís Castro.



"No início ele estava um pouco acanhado, o que é normal, mas depois se soltou e todos que já o conheciam. Cobravam que ele arriscasse as jogadas individuais para colocar para fora todo o potencial que ele tem. Ele é muito rápido, quando a gente acha que ele vai para um lado, já está no outro. É um jogador que pode resolver diversos jogos. É uma grata surpresa e tem um potencial enorme."



O Botafogo volta a campo no próximo domingo, contra o Internacional, às 18h, no Nilton Santos, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.