Marcal. Goias x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Haile Pinheiro. 29 de Setembro de 2022, Goiania, GO, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. Vitor Silva/Botafogo.

Publicado 12/10/2022 18:11

Fernando Marçal relembrou o episódio com um drone no jogo contra o Goiás, válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o lateral do Botafogo tentou acertar o objeto, que sobrevoava o gramado do Estádio da Serrinha, enquanto a partida estava paralisada. Durante entrevista ao podcast "Na Bancada", o camisa 21 revelou por que tentou derrubar o drone, admitiu que foi uma "infantilidade" e criticou o jogador do Esmeraldino que arrumou confusão no lance.

"No jogo contra o Goiás, me aparece a po... do drone. A gente estava ali num bom momento, pressionando os caras. A comunicação do estádio falou: 'Proibido o drone. Por favor, retirar o drone. O drone não é de transmissão e não é permitido durante a partida'. Falou uma vez, falou duas vezes. O jogo parou ali, e o drone desceu, ficou bem pertinho. Falei: 'Quer saber, não é da transmissão, não é do Botafogo. Não sei se é do Goiás, mas estão dizendo que não é permitido. Logo, se eu derrubar, está tranquilo'. Foi o meu pensamento rápido. Joguei a bola, raspou na hélice e não derrubou", contou Marçal.

"Se era para tomar o cartão amarelo, que ferrasse o drone, pelo menos. Era um drone não permitido, não era da transmissão. O pessoal, depois, até chegou e falou que era do Goiás, outros disseram que eram de torcedores que estavam fora do estádio. Resumindo, foi uma infantilidade da minha parte, obviamente. Nunca imaginei que aquilo daria um cartão amarelo. Acho que como isso nunca aconteceu, deu aquela bagunça, jogador do Goiás veio para cima. Um vacilão também. Só queriam fazer confusão mesmo", completou.

Em tempo: o Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o Internacional no Nilton Santos. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.