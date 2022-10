Elenco do Botafogo reunido para conversa com o técnico Luís Castro, no CT do Espaço Lonier, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/10/2022 14:48

O lateral-esquerdo Fernando Marçal elogiou as melhorias que tem sido feitas no Botafogo. Durante a entrevista ao podcast "Na Barreira", o jogador lembrou que o grupo utiliza do CT do Espaço Lonier quase diariamente, o que dificulta a realização de muitas mudanças no local. Ainda assim, de acordo com ele, a estrutura já está "muito melhor" em relação a quando ele chegou ao clube.

"A estrutura do clube está melhorando. Já é uma estrutura diferente de quando cheguei. Como a gente está utilizando, é difícil fazer muita mudança, mas a estrutura está muito melhor. A gente teve essa pequena pausa de treinamentos no CT, porque viajamos na quarta-feira para Santa Catarina e voltamos no domingo. De quarta a domingo, eles já reformaram todo o refeitório. Então, quando tem uma brechinha, os caras estão fazendo uma melhoria no CT", disse o lateral.

Marçal também falou sobre as condições dos gramados do CT. Há quase quatro meses, o técnico Luís Castro havia dito que o piso era "duríssimo" e bom para "estacionar carros". Entretanto, atualmente, dois dos três gramados já estão em excelente estado, conforme disse o camisa 21 do Botafogo.

"Agora, devido a essa utilização diária, eles estão fazendo o que é possível. E tá ficando bacana. A gente tem todas as condições necessárias para fazer o nosso trabalho, trabalhar bem. O Mister tinha, há uns meses atrás, reclamado um pouco das condições do terreno. Nós, agora, temos três campos: dois deles em excelente estado e outro muito bom também para fazer outros tipos de trabalho ali. Então, está melhorando bastante, a gente está contente", destacou Marçal.

Em tempo: o Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o Internacional no Nilton Santos. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.