Gatito Fernández, goleiro do BotafogoVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 13/10/2022 16:50

Rio - O goleiro do Botafogo, Gatito Fernández, de 34 anos, vem sendo avaliado pelo São Paulo. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o clube do Morumbi teria interesse na contratação do paraguaio para solucionar o problema na posição que o Tricolor viveu em 2022.

Com contrato até o fim do ano, o goleiro e o Botafogo ainda não chegaram a um acordo. No entanto, a tendência é que o paraguaio continue já que seria interesse de ambas as partes a renovação do vínculo.

A temporada de 2022 foi de recuperação para Gatito. Em 2020, o goleiro sofreu uma grave lesão que o impediu de atuar durante boa parte do segundo semestre. No ano passado, o arqueiro não conseguiu se recuperar e não entrou em campo.

Na atual temporada, Gatito atuou em 39 jogos. Revelado pelo Cerro Porteño, o goleiro está no futebol brasileiro desde 2014. Antes de chegar ao Botafogo em 2017, ele passou por Vitória e Figueirense.