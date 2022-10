Luis Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 14/10/2022 10:00

Rio - Em busca de uma classificação para a Libertadores, o Botafogo terá uma reta final de poucas viagens. Cinco dos últimos sete jogos serão no Rio de Janeiro. Porém, o que poderia ser uma tabela dos sonhos não tem sido bom sinal para o Alvinegro no Brasileiro. Com um baixo desempenho atuando na capital fluminense, o Glorioso terá que mudar seu retrospecto para poder continuar arrancando na Série A.

Até o momento, o Botafogo tem um aproveitamento de 38% atuando no Rio de Janeiro. São 14 jogos, com apenas quatro vitórias, quatro empate e sete derrotas. Caso mantenha esse aproveitamento nas rodadas finais, o Glorioso chegaria no máximo a 49 pontos, precisando buscar todos os pontos fora de casa e ainda contar com a sorte para voltar à Libertadores.

No ano passado, o Bragantino, equipe que terminou o Brasileiro na sexta colocação, posição que garantirá uma vaga para a Libertadores, independente dos resultados da Copa do Brasil e da Libertadores, encerrou o torneio com 56 pontos. Para repetir esta pontuação, pensando apenas nos jogos que terá no Rio de Janeiro, o Glorioso terá que fazer seu aproveitamento pular para 86%. O clube carioca vai precisar somar 13 pontos, ou seja, vencer quatro adversários e empatar um.

A sequência no Rio se inicia no próximo domingo contra o Internacional, no Nilton Santos. Em seu estádio, o Glorioso ainda irá encarar Bragantino, Cuiabá e Santos. Para fechar a série de jogos na Cidade Maravilhosa, o clube de General Severiano tem o clássico com o Fluminense, no Maracanã. Fora do Rio, o Botafogo vai encarar o Atlético-MG e o Atheltico-PR.