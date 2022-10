Recuperado da Paralisia de Bell, Patrick de Paula não foi relacionado para jogo contra o Goiás - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/10/2022 16:05

Patrick de Paula foi um dos temas da entrevista do técnico Luís Castro no "Seleção SporTV", nesta sexta-feira. Isso porque o volante, que é a maior contratação da história do clube, ainda não conseguiu se firmar no time e não voltou a ser relacionado depois de se recuperar de uma paralisia facial. Nesse sentido, o treinador citou que as lesões atrapalharam a temporada do jogador, mas mostrou confiança no atleta e destacou que ele tem um "grande potencial".

"Patrick, ao longo do ano, teve vários problemas em termos lesionais. Teve paralisia facial, que provocou também alguma incapacidade durante um largo tempo, teve um ou outro problema muscular. Foi se limitando pelas lesões que teve, mas é um jogador com grande potencial e encontrará o seu equilíbrio certamente ainda a serviço do Botafogo.", disse Luís Castro.

"Eu penso que um bom planejamento, planejamento esportivo. Quando há um investimento tem que fazer um plano esportivo para o jogador. E nós teremos que elaborar um plano esportivo, visto que a época não ocorreu da melhor forma ao Patrick. Ainda falta um mês para acabar, ainda podem acontecer coisas boas naquilo que é a produção individual dele. É isso, traçamos um plano e ele ter a sorte de largar as lesões de vez e ter uma maior continuidade no seu trabalho diário", completou.

Patrick de Paula, vale lembrar, foi diagnosticado com Paralisa de Bell - que é uma paralisa parcial na face - e desfalcou o Botafogo na primeira partida do mês de setembro, contra o Fortaleza, pela 25ª rodada. A partir da 28ª, ele já aparecia no informativo do DM como recuperado, mas não voltou a ser relacionado para os jogos pelo técnico Luís Castro.

Ainda assim, antes mesmo deste problema médico, o camisa 8 já havia perdido espaço no time. A última vez que Patrick entrou em campo foi no dia 30 de julho, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.