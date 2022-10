Luis Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 15/10/2022 22:00 | Atualizado 15/10/2022 22:10

Rio - Em boa fase na temporada, o Botafogo não tem empolgado somente os torcedores e a comissão técnica fora dos gramados. De acordo com informações do blog do "Gentile", do portal "FogãoNet", o comprometimento do grupo tem sido alvo de elogios de John Textor.

Além do acionista majoritário do futebol alvinegro, o treinador Luis Castro e o diretor executivo André Mazzuco têm se impressionado pelo nível de maturidade que o elenco alvinegro alcançou em tão pouco tempo. O projeto da SAF do Alvinegro tem a confiança do grupo.

Um dos exemplos que demonstraram a maturidade e a confiança do grupo envolveu o zagueiro Victor Cuesta. De fora da partida contra o Internacional, o argentino afirmou que o Botafogo não precisaria desembolsar R$ 1 milhão para que ele pudesse atuar, já que o defensor pertence ao Colorado. A atitude foi elogiada pela confiança que cada atleta demonstra em seus companheiros.

Em boa fase na competição, o Botafogo busca uma arrancada para conseguir a classificação para a Libertadores. Atualmente, o Alvinegro ocupa a nona colocação. Por enquanto, somente os seis primeiros clubes se classificarão para a competição, mas essas vagas podem se estender ao sétimo e ao oitavo colocado, dependendo das finais da Libertadores e da Copa do Brasil.