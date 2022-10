Adryelson e Cuesta se tornaram pilares da boa fase do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Adryelson e Cuesta se tornaram pilares da boa fase do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/10/2022 13:07

Rio - Multicampeão pelo Botafogo, o ex-zagueiro Gonçalves está observando as boas atuações do sistema defensivo alvinegro. Com a dupla de zaga formada por Adryelson e Victor Cuesta, o setor se fortaleceu e passou a ser uma das forças do time. Em entrevista ao canal no Youtube "Botafogo nela", ele destacou a importância dos dois jogadores na atual fase do Glorioso.

"Falando especificamente da performance desses dois zagueiros, acho que os números falam mais do que qualquer opinião nossa a qualidade e a performance. O Botafogo, tanto com Adryelson quanto com Cuesta, está mantendo sistema defensivo bastante seguro, com boa performance coletiva", elogiou e completou: "O Adryelson inclusive foi eleito o melhor em campo no último jogo. Cuesta, além de defender bem, ataca bem, tem feito gols que contribuem para vitórias do Botafogo", pontuou.

"O mérito não é somente dos dois, é de todo um sistema defensivo funcionando bem, da organização defensiva. Está bastante evidente nos jogos tanto fora de casa como dentro de casa. Você não vê falhas individuais que possam ser apontadas ou do sistema defensivo", analisou.

Gonçalves construiu uma história vitoriosa no Glorioso. Ele foi campeão Carioca em 1990, conquistou o Brasileiro em 1995, levantou a Taça Guanabara e mais uma do Carioca em 1997 e, venceu o torneio Rio-São Paulo de 1998. O defensor também vestiu a camisa da seleção brasileira e conquistou a Copa América e Copa das Confederações de 1997. Além disso, jogou a Copa do Mundo de 1998 e estava no elenco que perdeu a final para a França.