Marçal em sua estreia pelo BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/10/2022 08:00

A evolução do Botafogo no Campeonato Brasileiro passa pelo desenvolvimento do trabalho do técnico Luís Castro, mas também pela chegada de reforços importantes na segunda janela de transferências. Nesse sentido, uma das principais contratações do Alvinegro foi o lateral-esquerdo Fernando Marçal. O jogador assumiu a titularidade logo de cara e ajudou a trazer equilíbrio ao time nos dois lados do campo - tanto no setor ofensivo quanto no defensivo.

Mesmo com apenas 12 jogos, ele é o líder do Glorioso em cruzamentos certos no Brasileirão, com 30. O segundo no quesito é Daniel Borges, com 22 em 19 partidas disputadas. Os dados são do site "FootStats".

A boa pontaria do lateral-esquerdo, inclusive, foi fundamental para o Botafogo conquistar vitórias importantes no campeonato, recentemente. Contra o Coritiba, no dia 17 de setembro, o Alvinegro estava com dificuldade para abrir o placar. Entretanto, na cobrança de falta, Marçal colocou a bola na cabeça de Victor Cuesta, que apareceu para desviar e botar o time em vantagem. O Glorioso venceu esse jogo por 2 a 0.

Posteriormente, na partida contra o Avaí, no dia 06 de outubro, ele foi decisivo mais uma vez. O Botafogo perdia a partida por 1 a 0, mas conseguiu reagir a partir dos pés de Marçal. Logo no início da etapa complementar, na cobrança de falta, ele levantou uma bola na medida novamente para Cuesta, que empatou de cabeça. Poucos minutos depois, o Glorioso viraria o jogo e sairia de Santa Catarina com a vitória.

Na defesa, não é diferente. Desde que chegou, Marçal ficou de fora apenas do jogo contra o Palmeiras, pois cumpria suspensão automática. Neste confronto, o zagueiro Cuesta também foi desfalque pelo mesmo motivo, e a equipe sofreu três gols.

O lateral-esquerdo, até aqui, soma 13 desarmes e nove interceptações (o que é a quarta melhor marca do Botafogo, ao lado de Kanu) no Brasileirão.

Em tempo: na expectativa de mais uma boa atuação de Marçal, o Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o Internacional no Beira-Rio. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.