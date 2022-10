Chay - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/10/2022 13:12 | Atualizado 16/10/2022 13:55

Rio - Focado na reta final do Brasileiro, o Botafogo já tem alguns nomes em vista para reforçar o elenco para o ano que vem. Porém, um velho conhecido da torcida poderá estar de volta. O meia-atacante Chay, que está emprestado ao Cruzeiro, deverá ser devolvido. As informações são da rádio Itatiaia.

Peça importante no título da Série B de 2021, o jogador, de 32 anos, perdeu espaço com a chegada de Luis Castro. No entanto, sua passagem pelo Cruzeiro foi bem tímida. O atleta entrou em campo em apenas seis partidas e não fez nenhum gol com a camisa da Raposa.

O meia-atacante tem contrato com o Botafogo até o final de 2024. Chay chegou ao clube carioca no meio do ano de 2021, após se destacar na Portuguesa, no Carioca. Na Série B, ele foi ao lado de Rafael Navarro o grande protagonista do título e do acesso do Glorioso para a elite do futebol brasileiro.