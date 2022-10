Mano Menezes é o técnico do Internacional - FOTO: RICARDO DUARTE/SC INTERNACIONAL

Mano Menezes é o técnico do InternacionalFOTO: RICARDO DUARTE/SC INTERNACIONAL

Publicado 17/10/2022 19:24

O técnico Mano Menezes analisou positivamente o Botafogo após a vitória do Internacional por 1 a 0, no último domingo, pela 32ª rodada do Brasileirão. Durante a entrevista coletiva, o treinador destacou que não é fácil jogar no Nilton Santos e afirmou que o Alvinegro é uma equipe que já "cresceu bastante".

"É com uma felicidade bastante grande que a gente faz um jogo daqui e leva uma vitória para Porto Alegre. Sempre é muito difícil jogar aqui, acho que o Botafogo já é uma equipe que cresceu bastante, embora tenha tido um pouco de dificuldade de fazer o resultado em casa. Fora de casa já é uma equipe que produz bem, uma hora em casa também vai acontecer", disse Mano Menezes.

COM MORAL

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o Botafogo recebe elogios de um treinador adversário. Após a vitória do Glorioso sobre o Coritiba por 2 a 0, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Guto Ferreira já havia mostrado que viu uma melhora do time.

"Volto a falar: o Botafogo do primeiro turno não é esse Botafogo de agora, do pós-janela. O Botafogo do pós-janela é outro time. E é um time que, se puxar o histórico aqui de classificação, de pontuação, deve estar pontuando ai entre os oito melhores, alguma coisa assim. Pós a entrada desses jogadores da janela", disse o técnico Guto Ferreira, em setembro.

Antes de Guto, a equipe de Luís Castro já havia recebido elogios do técnico Vagner Mancini, do América-MG, após o empate sem gols pela 26ª rodada. Ele foi ao encontro do que disse o comandante do Coritiba e também observou uma melhora do Botafogo.

"Vi um jogo muito difícil, o América melhor no primeiro tempo. Acho que na segunda etapa teve um equilíbrio. Foi um ponto importante, não vai ser fácil jogar no Engenhão diante do Botafogo daqui para frente. O time está mais ajustado. Nós enfrentamos essa equipe já quatro vezes no ano e sentimos que hoje foi o jogo mais difícil de todos eles. Há uma tendência de o Botafogo melhorar daqui para frente até em termos de pontuação", disse Mancini, na ocasião.