Danilo Barbosa teve a primeira chance como titular do Botafogo, contra o Internacional - Vitor Silva/Botafogo

Danilo Barbosa teve a primeira chance como titular do Botafogo, contra o InternacionalVitor Silva/Botafogo

Publicado 17/10/2022 12:14

Contratado em agosto, Danilo Barbosa finalmente conseguiu ser titular do Botafogo, na derrota por 1 a 0 para o Internacional, no Nilton Santos. A chance, que apareceu com a lesão de Lucas Fernandes, é a primeira do volante desde fevereiro, quando ainda defendia o Nice.



A última vez foi em 26 de fevereiro, no empate em 1 a 1 do seu ex-clube com o Strasbourg, pelo Campeonato Francês. Desde então, Danilo Barbosa, que jogou 74 minutos até ser substituído contra o Internacional, havia jogado no máximo 45 minutos em uma partida em 2022, já pelo Botafogo (na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, quando entrou no intervalo).



"Se não me engano tinha quase um ano que eu não fazia um jogo desde o início. É difícil e complicado você chegar e ter que dar resposta de imediato, mas isso é muito mérito do grupo que sempre ajuda, que sempre é muito solidário. O Luís pediu para eu estar mais posicional, não passar tanto da linha da bola, para dar o equilíbrio também. E tive uma grande ajuda do Tchê Tchê", afirmou o volante, após o jogo.



Danilo Barbosa deve ganhar uma nova oportunidade como titular do Botafogo na próxima rodada, contra o Fluminense, no Maracanã. Afinal, Tchê Tchê está suspenso e Lucas Fernandes se recupera de lesão.