Rio - Vivendo uma sequência positiva no Brasileiro, o Botafogo voltou a ser derrotado em casa, desta vez para o Internacional. Ao fim da partida, o treinador Luís Castro admitiu uma certa frustração pelo desempenho ruim do clube carioca atuando na presença dos seus torcedores.

"Confesso que é o que mais me entristece em todo meu caminho no Botafogo. Não vou dizer que é algo que me desequilibra, mas me provoca um sentimento de tristeza. Se me perguntar se eu preferia o campeonato exatamente como está, trocando os resultados em casa pelos de fora, eu trocava já", afirmou.

Com o resultado, o Botafogo perdeu a oportunidade de se aproximar do Atlético-MG e ultrapassar o América-MG, que foram derrotados, e ainda perdeu a nona colocação para o Fortaleza. Apesar disso, Luís Castro segue acreditando em uma classificação para a Libertadores.

"Eu sou um treinador que faz o balanço da temporada no final da temporada. Não paro para fazer no meio da temporada, porque o futebol me ensinou que tudo que for balanço é final. O que interessa no futebol é o objetivo final. Nosso objetivo primeiro era ficar na Série A, o segundo objetivo era pegar uma Sul-Americana e ainda tendo tempo correr atrás da Libertadores. Acho que é tudo que nós, como grupo, queremos: chegar na Libertadores. Sabemos que é um caminho difícil, mas desde o início percorremos caminhos muito difíceis. Para atingir objetivos, é importante sempre somar pontos. Fica mais longe, mas não fica impossível porque se perde um jogo. É mais difícil, mas vamos continuar lutando", disse.