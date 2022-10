Tchê Tchê - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 17/10/2022

O volante Tchê Tchê não escondeu a frustração com a derrota do Botafogo para o Internacional por 1 a 0, no Nilton Santos, no último domingo. Em entrevista ao Premiere, o jogador pediu desculpas ao torcedor e admitiu não ter uma resposta para o desempenho ruim do time dentro de casa no Campeonato Brasileiro - atualmente, vale destacar, o Alvinegro é o segundo pior mandante da competição.

"Com certeza (merecíamos ter saído com pelo menos um empate). Pedir desculpas ao torcedor, apoiou demais. Não sei explicar por que a gente não vem ganhando. Agora é trabalhar, pensar no próximo jogo. Acabei tomando um cartão ali, estou suspenso. Chateado duplamente, pela derrota e por não poder atuar no próximo jogo, um clássico. Bola para frente, trabalhar agora", disse o volante, ao Premiere.

Como Tchê Tchê mesmo lembrou, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalcará o Botafogo na partida contra o Fluminense, que acontece no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. O confronto é válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

"Ele me puxou, aconteceu ali um contato. Lance normal. Acho que não foi para amarelo", completou.