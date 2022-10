Botafogo comemora aniversário do ídolo Mané Garrincha - Foto: Divulgação/Botafogo

Botafogo comemora aniversário do ídolo Mané GarrinchaFoto: Divulgação/Botafogo

Publicado 18/10/2022 15:40

Rio - Luís Castro, técnico do Botafogo, foi às redes sociais parabenizar Garrincha, que completaria 89 anos nesta terça-feira. O português exaltou o ídolo alvinegro e destacou sua importância para o Glorioso e para o futebol brasileiro.

"Mané Garrincha não morre, persiste na memória de todos. Tivemos o privilégio de o ter visto com o Preto e Branco do GLORIOSO e o Verde e Amarelo da Seleção do Brasil. O Futebol teve o prazer de assistir à sua genialidade à solta nos estádios deste mundo", escreveu Castro.

O dia do aniversário de Garrincha carrega uma polêmica. Em sua certidão, a data de nascimento do craque aparece como 18 de outubro de 1933. No entanto, o biógrafo do ex-jogador e seu túmulo indicam que ele nasceu dez dias depois, em 28 de outubro de 1933. O erro seria pela demora de seu pai em fazer o registro.