Matheus Nascimento, joia do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/10/2022 16:20

Rio - A novela sobre a renovação de contrato envolvendo Botafogo e Matheus Nascimento caminha para um final feliz. Após meses de conversa, o clube avançou nas tratativas por um novo acordo com o atacante, de 18 anos, e deve prorrogar o vínculo por mais cinco anos. A informação é do "UOL".

A expectativa fica por conta de uma valorização salarial pelo novo contrato, que deve ser assinado nas próximas semanas. O vínculo anterior de Matheus Nascimento expirava na metade de 2023, fazendo com que o jogador pudesse assinar com outro clube e deixar o Botafogo em negociação sem retorno financeiro.

As conversas entre as partes estão acontecendo desde o início do projeto tocado por John Textor, líder da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) alvinegra. No mês de julho, eu reunião, conforme apurou a reportagem do O Dia, o empresário estadunidense chegou a ter pequeno problema com terceiros envolvidos nos interesses do atacante.

Textor ainda tem o plano de renovar com Matheus Nascimento e apresentá-lo ao cenário do futebol europeu. Um empréstimo para dar experiência ao jogador não está descartado.