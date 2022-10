Gatito Fernández - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 19/10/2022 18:44

Rio - A permanência de Gatito Fernández no Botafogo é incerta. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o clube carioca e o goleiro seguem negociando, porém, o paraguaio pediu uma valorização salarial muito distante da oferecida pelo Glorioso.

O desejo de Gatito seria um planejamento para seguir no Botafogo por mais tempo e com uma valorização que acompanhasse a nova realidade do Glorioso por conta da SAF. O vínculo do treinador se encerra no fim do ano.

O goleiro, de 34 anos, vem recebendo sondagens de outros clubes. O São Paulo seria um dos interessados. Apesar disso, de acordo com o portal "globoesporte.com", Gatito não pretende assinar um pré-contrato com outro clube e permanecer no Botafogo é prioridade.

O paraguaio chegou ao Glorioso em 2017 e logo se torno uma referência no elenco. Naquele mesmo ano, Gatito viveu grandes momentos ao defender penalidades na disputa da Libertadores. Após dois anos de muitas lesões, em 2020 e 2021, o paraguaio deu a volta por cima na atual temporada, recuperando o posto de titular absoluto do clube carioca.