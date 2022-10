Lucas Fernandes é um dos destaques do Botafogo na temporada - Vitor Silva/Botafogo

Lucas Fernandes é um dos destaques do Botafogo na temporadaVitor Silva/Botafogo

Publicado 19/10/2022 17:30 | Atualizado 19/10/2022 17:31

Um dos grandes destaques do Botafogo no Brasileirão, o meia Lucas Fernandes vivencia uma situação um pouco complexa. Afastado por conta de uma lesão muscular, o jogador ainda não tem data para retornar aos campos, mas é praticamente certo que ele não esteja disponível para enfrentar o Fluminense, no domingo (23). A informação é do site "Fogão Net".

Lucas lidava com uma lesão muscular antes da partida contra o São Paulo, mas acabou sentindo mais uma lesão durante a partida devido ao campo em más condições por conta da chuva forte que atingiu o Morumbi na ocasião. Desfalque contra o Internacional, no último domingo (16), Lucas não tem data para retornar aos campos.

Além de Lucas Fernandes, o volante Tchê Tchê também não estará a disposição do treinador Luis Castro, devido ao terceiro cartão amarelo recebido na partida contra o Internacional, no último domingo.