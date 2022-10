John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 19/10/2022 14:56

Rio - O Botafogo pode ter um novo patrocinador em breve. Nos últimos dias, o Glorioso abriu negociações com o Banco Inter, que pode virar parceiro do clube para 2023.

Segundo o jornalista Fabiano Bandeira, as negociações não são para um patrocínio master, mas a parceria pode acontecer. Nos últimos dias, o Inter causou alvoroço ao dar um "spoiler" em suas redes sociais. O banco afirmou que estava negociando com um “tradicional clube do Rio de Janeiro”.



Desde a implementação da SAF, o Botafogo tem adotado cautela em suas negociações por patrocínio. O clube tem analisado bem as propostas pois deseja valorizar sua marca.