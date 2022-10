Eduardo durante treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/10/2022 10:37

Rio - Um dos destaques do Botafogo no segundo turno, o meia Eduardo concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Lonier, e projetou o clássico com o Fluminense, no próximo domingo, no Maracanã. O jogador detalhou a preparação do Glorioso para o confronto e destacou a importância da partida.

"Tivemos essa mudança do primeiro turno para o segundo turno em termos de jogadores, o time está bem, entrosado, tem feito bem jogos. Vamos levar isso para o jogo de domingo. Queremos vencer, temos objetivos traçados e vamos em busca deles. Todos os jogos, independentemente de ser clássico ou não, trabalhamos forte durante a semana para estar bem durante o jogo. Não influencia muito, clássico é clássico, queremos ganhar, mas temos nossos objetivos e todos os jogos são uma final", disse Eduardo.

O meia também relembrou curta passagem que teve pelo Fluminense, em 2019, quando tinha apenas 18 anos.

"Quem jogou lá foi o Carlos Eduardo, aqui é o Eduardo (risos). Era muito jovem, tinha 18 para 19 anos, tenho gratidão pelo período que passei, foi pouco tempo, mas agora visto a camisa do Botafogo e vou fazer de tudo para vencer o jogo de domingo. Mudou bastante coisa, já se passaram 13, 14 anos. Consegui criar uma maturidade, uma experiência com o passar dos tempos", afirmou.



Atualmente, o Botafogo ocupa a 11ª posição do Brasileirão, com 43 pontos, e sonha com uma vaga na Libertadores.

"Estamos com esse foco. Sei que tem também a Sul-Americana, mas nosso foco é entrar, fazer os três pontos e ver no fim do campeonato se deu o G-8 ou se não deu", finalizou Eduardo.