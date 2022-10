Torcida do Botafogo lotou seu espaço na semifinal do Cariocão, contra o Fluminense - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/10/2022 18:51

Rio - No primeiro dia de vendas, a torcida do Botafogo comprou todos os ingressos destinados aos visitante para o clássico do próximo domingo (23), com o Fluminense, às 16h, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A carga destinada à torcida alvinegra foi de 4.600 ingressos. Até esta quinta-feira (20), contando com cadastro de sócios torcedores, cerca de 20 mil entradas foram emitidas para o Clássico Vovô.

Os ingressos para o público geral começaram a ser comercializados às 10h, pela internet e em pontos físicos. Por volta das 14h, em publicação nas redes sociais, o Botafogo informou o fim das vendas no setor visitante do Maracanã.

Vale lembrar que, por determinação, todos os bilhetes precisam ser trocados nas bilheterias físicas, localizadas no Maracanã e no Estádio Nilton Santos, e nas sedes de General Severiano e Laranjeiras.

No último duelo entre as equipes realizado no Maracanã, na semifinal do Campeonato Carioca, o Botafogo venceu pelo placar de 2 a 1, com gols de Erison. German Cano descontou na reta final para o Tricolor e, por ter vencido o jogo de ida pelo placar de 1 a 0, além da melhor campanha da competição, mesmo com a derrota, o Flu avançou à final - na ocasião, o time ainda comandado pro Abel Braga seria campeão sobre o Flamengo.