Rafael em ação contra o São PauloVitor Silva / Botafogo

Publicado 20/10/2022 18:35

Rio - O Botafogo deve ter um retorno importante para o clássico com o Fluminense, no próximo domingo, às 16h, no Maracanã. O lateral-direito Rafael treinou normalmente com o elenco alvinegro e está liberado para a partida.

Rafael vinha se recuperando de um edema muscular sofrido na partida contra o São Paulo, ainda no primeiro tempo. Ele foi desfalque na derrota por 1 a 0 para o Internacional, no último domingo, no Nilton Santos.

Quem também estará de volta ao time do Botafogo é Víctor Cuesta. O argentino não pôde enfrentar o Internacional por estar emprestado ao Glorioso pelo clube gaúcho. Por outro lado, Tchê Tchê, suspenso, e Lucas Fernandes, lesionado, estão fora.