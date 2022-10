Danilo Barbosa, volante do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Danilo Barbosa, volante do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 21/10/2022 13:33

Rio - O volante Danilo Barbosa não participou da atividade no gramado do CT Lonier, nesta sexta-feira (21), e virou dúvida no Botafogo para o clássico de domingo (23), às 16h, contra o Fluminense, no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão. A informação foi publicada pelo "ge" e confirmada pela reportagem do O Dia.

Com isso, o técnico Luís Castro aumenta sua preocupação para escalar o meio-campo do Glorioso, já que Tchê Tchê, titular da posição, está suspenso por terceiro cartão amarelo. Lucas Fernandes, lesionado, também é baixa confirmada.

Além do volante, Gustavo Sauer, meia, e Renzo Saravia, lateral-direito, também fizeram trabalho interno e sequer apareceram no gramado do Centro de Treinamento. Rafael, recuperado de lesão muscular, deve retornar ao time.

Com os possíveis desfalques no setor de meio-campo, surge a possibilidade de Patrick de Paula voltar a ser relacionado. O camisa oito, maior contratação da história do Alvinegro, não atua desde a 20ª rodada do Brasileirão, na derrota para o Corinthians, por 1 a 0, em São Paulo. Del Piage e Gabriel Pires também brigam por vaga devido à incerteza.