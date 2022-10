Juninho Capixaba está no radar do Botafogo - Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Publicado 21/10/2022 19:25

Rio - Visando reforçar seu elenco para a próxima temporada, o Botafogo começou a monitorar a situação do lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que pertence ao Grêmio e está emprestado ao Fortaleza até o final desta temporada. A informação é do jornalista Samuel Venâncio.

Juninho possui contrato com o Tricolor Gaúcho até o fevereiro de 2023. No entanto, não está nos planos de equipe e sequer treinará junto do grupo após retornar do Fortaleza. Por conta da proximidade do fim de seu vínculo, o lateral-esquerdo de 25 anos já está liberado para assinar um pré-contrato com algum outro clube.

O Botafogo, no entanto, sabe que terá grande concorrência na briga pelo jogador. Além do Glorioso, outros seis clubes também demonstraram interesse em Juninho Capixaba. São eles: Fortaleza, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético-MG, e dois clubes do exterior que não tiveram seus nomes revelados. Uma destas equipes é dos Estados Unidos, e a outra é da Polônia.

Cria da base do Bahia, Juninho Capixaba também defendeu o Corinthians, o Grêmio e o Fortaleza, seu atual clube. Nesta temporada, o lateral-esquerdo entrou em campo em 51 oportunidades, marcando um gol e dando sete assistências para seus companheiros.