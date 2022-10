Luis Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 21/10/2022 14:16

Romarinho, ex-atacante do Corinthians Reprodução Rio - O Botafogo ainda luta por uma vaga na Libertadores através do Brasileirão, mas já começa a pensar em 2023. De acordo com o site "Torcedores.com", o atacante Romarinho, ex-Corinthians e que atualmente defende o o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, foi oferecido ao Glorioso, que avalia a contratação.

Segundo o veículo, caso queira avançar por Romarinho, o Botafogo deve tentar um empréstimo de um ano com opção de compra. O atacante tem multa rescisória de US$ 2,5 milhões e seu contrato com os sauditas vai até o fim de 2024.

O Botafogo ainda mantém outros nomes no radar para 2023, mas que são mantidos em sigilo. A ideia é manter o grupo que foi montado neste ano e fazer contratações pontuais para qualificar o elenco.