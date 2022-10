Gatito Fernández falou sobre a situação de seu contrato com o Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Gatito Fernández falou sobre a situação de seu contrato com o BotafogoVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 22/10/2022 12:52

Rio - Estrangeiro com maior número de jogos na história do Botafogo, o goleiro Gatito Fernández possui contrato com o Glorioso apenas até o final desta temporada, e ainda não chegou a um acordo pena renovação de seu vínculo. Em entrevista ao "Canal do André Hernan", o paraguaio destacou sua intenção de permanecer no clube, mas disse que as conversas não progrediram como imaginado.

"Estamos conversando, minha ideia é continuar, a identificação é muito grande com o clube, minha família gosta, estamos muito felizes aqui. (O que faria não ficar) Seria não chegar a um acordo, é a única coisa. Não posso dizer que vou continuar porque nossas conversas não progrediram mutio, não perto do que a gente imagina. Estamos conversando, não teve um “não” de nenhuma parte, estamos naquele papo um pouco mais alongo do que a gente esperava, mas estamos no caminho", disse Gatito Fernández.