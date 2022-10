Matheus Nascimento renovou com o Botafogo até 2025 - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 23/10/2022 12:43

Rio - O Botafogo anunciou, no último sábado (22), a renovação de contrato do atacante Matheus Nascimento até o final de 2025. Em suas redes sociais, o jovem de 18 anos comemorou a assinatura de seu novo vínculo, e destacou a felicidade em seguir vestindo a camisa do Glorioso.

"Feliz e honrado por seguir vestindo essa camisa que tenho orgulho de representar. Quero agradecer ao Botafogo e ao John Textor pela confiança em meu futebol, o carinho e o profissionalismo comigo e com minha família. Aos torcedores, a certeza que vou seguir me dedicando todos os dias para dar o meu máximo para e retribuir todo o apoio com alegrias. Vamos em frente!", publicou Matheus Nascimento em seu perfil no Instagram.



O jogador, que possuía contrato apenas até o dia 09 de junho de 2023, chegou a entrar no radar de alguns clubes do Brasil e do exterior. Além do aumento na duração do vínculo, o jogador recebeu uma valorização salarial.

Matheus chegou ao Botafogo aos 11 anos, em 2015. De lá para cá conquistou o Carioca Sub-13, a Taça Rio Sub-20, Copa Rio/OPG Sub-20 e o Brasileiro Série B - este último pelo time profissional. Com a camisa da Seleção Brasileira, ele levantou a taça do Sul-Americano Sub-15 de 2019, sendo o artilheiro da equipe, o Torneio Internacional Sub-20, entre outros.