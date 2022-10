Patrick de Paula festeja seu gol na vitória alvinegra sobre o Fortaleza - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/10/2022 15:01

O Botafogo está escalado para enfrentar o Fluminense no Maracanã, às 16h deste domingo, pela 33ª rodada do Brasileirão. As principais novidades em relação ao jogo passado são as entradas de Gabriel Pires, Jeffinho, Patrick de Paula e Victor Cuesta no time titular.

Dessa forma, Luís Castro definiu o Alvinegro com: Gatito; Daniel Borges, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Patrick de Paula, Gabriel Pires e Eduardo; Júnior Santos, Jeffinho e Tiquinho Soares.

Vale lembrar que o Botafogo tem nove desfalques para a partida. Breno, Kayque, Saravia, Danilo Barbosa, Lucas Mezenga, Lucas Fernandes, Gustavo Sauer, Matheus Nascimento (todos entregues ao DM) e Tchê Tchê (suspenso). Por outro lado, Rafael está recuperado de lesão e aparece como opção no banco.