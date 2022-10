Fluminense x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Maracana. 23 de Outubro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. - Vitor_Silva/Botafogo

Fluminense x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Maracana. 23 de Outubro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 23/10/2022 18:18

Jeffinho não ficou contente com o empate do Botafogo em 2 a 2 com o Fluminense, neste domingo, no Maracanã. Em entrevista à TV Globo, o atacante lamentou o resultado, mas já virou a chave para a sequência do time no Campeonato Brasileiro.

"Estou feliz, lógico, pelo troféu (de craque do jogo), mas estou triste pelo resultado. Se pudesse trocar, eu trocaria. Lógico. E trabalhar, porque nós temos vários jogos para se concentrar e buscar a vaga em outras competições", disse Jeffinho.

Vale lembrar que o Botafogo vencia o Clássico Vovô até os 30 minutos do segundo tempo por 2 a 0. Contudo, seis minutos depois, o Fluminense correu atrás do prejuízo e conseguiu o empate.

O Glorioso, agora, vira a chave para a 34ª rodada do Brasileirão. O time de Luís Castro volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Nilton Santos.