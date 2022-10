Luís Castro - Vitor Silva/Botafogo

Luís CastroVitor Silva/Botafogo

Publicado 23/10/2022 19:04

O Botafogo abriu vantagem de dois gols, na tarde deste domingo, mas conseguiu cedeu o empate contra o Fluminense, em clássico no Maracanã. Em coletiva de imprensa após a partida, o técnico Luís Castro lamentou o 2 a 2 e fez fortes críticas ao VAR após o pênalti marcado em Matheus Martins.



"É um momento decisivo do jogo. Claramente não é pênalti. Tivemos três grandes equipes em campo: a do Botafogo, a do Fluminense e a da arbitragem. O VAR não sei o que se passou. O jogador, quando bate no Patrick, está em queda. Quem provoca a queda? Ninguém. Erro grave do VAR. Para mim, devia haver o VAR do VAR."

Luís Castro também elogiou a postura do time e citou uma 'injustiça no resultado' da partida.



"Tivemos uma boa postura. Foi uma equipe bastante organizada em campo. Tentamos tirar a bola do Fluminense e conseguimos jogar bem. Chegamos ao 2 a 0 de forma natural. A partir do 2 a 1, há uma equipe que naturalmente cresce mais. É um grande jogo do Botafogo, nós sentimos alguma injustiça no resultado, mas temos que dar méritos ao Fluminense também."



Com o empate, o Botafogo se manteve na 11ª posição no Brasileirão, com 44 pontos. O próximo compromisso da equipe está marcado para quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino. A partida é válida pela 34ª rodada e será no Nilton Santos.