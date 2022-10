Fluminense x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Maracana. 23 de Outubro de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. - Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 24/10/2022 16:32

Eduardo disputou o Clássico Vovô do último domingo no sacrifício. É o que revelou o ex-jogador Bebeto, que é sogro do camisa 33 do Botafogo. Em entrevista ao "Canal do TF", Bebeto contou que o meia já estava "reclamando muito do adutor" em casa e precisou tomar uma injeção para poder entrar em campo.

"A gente estava esperando a vitória, mas o time do Fluminense é muito forte também. A gente sabia que ia ser um jogo difícil. Infelizmente, ele (Eduardo) saiu machucado. Já estava sentindo o adutor, em casa já estava reclamando muito do adutor. Terminou até tomando até uma injeção para poder jogar. Entrou realmente no sacrifico e acho que fez uma grande partida", revelou Bebeto.

Dentro de campo, Eduardo marcou o primeiro gol da partida, mas sentiu um problema físico e precisou ser substituído na etapa complementar. Em entrevista coletiva, o técnico Luís Castro afirmou que ele é preocupação para enfrentar o Red Bull Bragantino, na próxima rodada, e admitiu que teme que a temporada do meio-campista tenha chegado ao fim.

"Preocupa para a próxima (rodada), sim. Pode ter ou não terminado a época (temporada) dele hoje. Já não falta muito tempo. Se for uma lesão muscular, estará fora até o final do campeonato. Esperamos que não. Não sou médico, mas aquilo que a minha experiência me diz é que, quando um jogador sai da forma como ele saiu... Eu penso sempre no pior. Se foi o melhor, aí é bom", disse Luís Castro.