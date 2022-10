John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 24/10/2022 09:00 | Atualizado 24/10/2022 09:10

Rio - Presente no Maracanã para acompanhar o clássico entre Botafogo e Fluminense, o acionista John Textor analisou a atuação do clube de General Severiano e também fez elogios ao elenco alvinegro. O norte-americano lamentou o tropeço após o Glorioso abrir dois gols de vantagem.

"Nós jogamos bem, Patrick jogou bem, o pênalti foi uma infelicidade. Estou feliz com a temporada, estou feliz com os jogadores, com o elenco, temos um time muito bom. Deveríamos estar felizes, mas agora me sinto um pouco anestesiado", afirmou em participação no podcast "Botafogo Nela".

Com o resultado, o Alvinegro perdeu a oportunidade de ficar mais próximo de uma posição que o garantiria uma vaga para para a pré-Libertadores. Faltam cinco jogos para o fim do Campeonato Brasileiro.