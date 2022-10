Matheus Nascimento - Vitor Silva/Botafogo

Matheus NascimentoVitor Silva/Botafogo

Publicado 24/10/2022 18:25 | Atualizado 24/10/2022 18:27

Rio - O Botafogo deve ter três retornos importantes para as próximas rodadas do Brasileirão. Nesta segunda-feira, o lateral-direito Saravia, o meia-atacante Gustavo Sauer e o centroavante Matheus Nascimento treinaram com o restante do grupo no CT Lonier e devem voltar ao time em breve.

O trio desfalcou o Botafogo no clássico contra o Fluminense, no último domingo, no Maracanã. Os jogadores que não foram utilizados na partida ou que atuaram poucos minutos treinaram com bolo, enquanto os titulares fizeram apenas um regenerativo.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, no Estádio Nilton Santos. Atualmente, o Glorioso ocupa a 11ª posição, com 44 pontos.