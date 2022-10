Barreto, ex-volante do Botafogo - Divulgação/RWD Molenbeek

Publicado 24/10/2022 18:30

Rio - No último domingo (23), o RWD Molenbeek recebeu o Beveren, em partida válida pela 10ª rodada da Proximus League, a segunda divisão da Bélgica. O Molenbeek, equipe do volante brasileiro Barreto, ex-Botafogo, venceu o duelo por 3 a 1. Barreto marcou de cabeça o seu primeiro gol pela equipe belga, e comemorou o tento anotado, falando, ainda, sobre a sua evolução nesses primeiros meses de futebol europeu.

“Não sou de fazer muitos gols, então, quando sai um, é sempre muito especial. Mas, uma das minhas metas nessa minha vinda para a Europa, era justamente evoluir na minha parte de jogo ofensivo e acredito que tenho evoluído bastante. Já pude dar assistências para os meus companheiros e tenho conseguido chegar muitas vezes ao ataque, ajudando assim os meus companheiros. Fico muito feliz em poder fazer o meu primeiro gol com a camisa do Molenbeek e ajudar a equipe na conquista dos três pontos do jogo. Vou seguir trabalhando forte, sempre com o pensamento de ajudar e, se tiver a oportunidade de fazer mais gols, será muito especial”, disse.

O adversário do último jogo era o líder da competição. Com a vitória, o RWD Molenbeek subiu na tabela e colou na liderança. Agora, a equipe de John Textor ocupa a terceira colocação, com 18 pontos, mesma pontuação do segundo colocado e um ponto a menos que o líder do campeonato. Barreto avaliou o momento de crescimento da equipe e espera que o Molenbeek siga entre os primeiros.

“Fizemos um grande jogo contra o Beveren. Eles eram os líderes da competição e sabíamos das dificuldades. Mas, o nosso time soube jogar a partida, erramos o mínimo possível e, graças a Deus, conseguimos conquistar os três pontos jogando em casa. Temos feito um bom campeonato, a nossa expectativa é seguir evoluindo e conquistar os objetivos traçados no final da temporada”, concluiu.