Renzo Saravia, lateral do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/10/2022 17:32 | Atualizado 25/10/2022 17:32

Mesmo com a rotatividade na posição, o treinador português Luís Castro encontrou confiança na utilização do experiente Renzo Saravia, de 34 anos, que destoa principalmente quando o assunto são os desarmes.

Feliz e adaptado, o argentino, que tem contrato até o fim do ano, deu sinais de que pretende renovar seu vínculo com o Alvinegro. Em entrevista ao "ge", o lateral-direito não deu uma resposta concreta sobre a renovação, mas manifestou sua felicidade em atuar pelo Glorioso.

"Estou focado em continuar trabalhando mais para mais adiante. Vamos ver o que acontece. Estou muito feliz aqui no clube e me identifiquei, as pessoas me fazem sentir bem aqui", diz Saravia.

Saravia também comentou sobre a parceria entre clube e torcida nessa nova fase administrativa do Botafogo sob comando de John Textor. Segundo o argentino, a ansiedade do torcedor é compreensível, mas que todos precisam acreditar no bom trabalho que vem sendo realizado.

"Sim, estamos no caminho certo. Entendemos a ansiedade da torcida de querer conquistar os títulos o quanto antes. Também queremos essas conquistas, mas é importante saber que tudo está feito da maneira correta", finalizou.