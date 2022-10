Luís Castro - Vitor Silva/Botafogo

Luís CastroVitor Silva/Botafogo

Publicado 25/10/2022 20:38

Eduardo desfalcará o Botafogo na partida contra o Red Bull Bragantino, válida pela 34ª rodada do Brasileirão. Após sair lesionado no clássico contra o Fluminense, o técnico Luís Castro já havia admitido que o meia era preocupação para enfrentar o Massa Bruta. Na noite desta terça-feira, o Alvinegro divulgou os relacionados sem o camisa 33, o que confirma sua ausência no jogo.

Além dele, Del Piage e Philipe Sampaio também não estão na lista - o clube ainda não informou se por opção técnica ou lesão. Dessa forma, eles se juntam a Breno, Kayque, Saravia, Danilo Barbosa, Lucas Mezenga, Lucas Fernandes e Gustavo Sauer (todos estes no DM) como desfalques.

As boas notícias ficam pelas voltas de Matheus Nascimento, recuperado de problema físico, e Tchê Tchê, que estava suspenso. O zagueiro Joel Carli também voltou a ser relacionado após ficar de fora do Clássico Vovô por opção técnica.

VEJA OS RELACIONADOS DO BOTAFOGO