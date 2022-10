Júnior Santos - Vitor Silva / Botafogo

Júnior SantosVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/10/2022 10:00

Rio - Contratado pelo Botafogo para o segundo semestre, o atacante Júnior Santos vem sendo titular na reta final do Brasileiro. Ao abordar sua função na equipe de Luís Castro, o jogador se disse disposto para auxiliar o clube carioca tanto na parte ofensiva, quanto na parte defensiva.

"Luís Castro me testou na ponta, já tinha me testado como centroavante também, eu tenho essa flexibilidade. Fiz um bom jogo na ponta e ele me manteve no time, tive participação nos últimos três gols da equipe. Tenho procurado contribuir defensiva e ofensivamente, mas temos hoje uma disputa muito sadia no ataque e o Castro sempre deixa claro que quem estiver no melhor momento vai jogar", disse em entrevista à “Ronaldo TV”.

No total, o jogador entrou em campo em dez partidas, fez um gol e deu duas assistências. Sobre sua permanência no ano que vem, Júnior Santos afirmou que vai depender do desejo do clube carioca.

"O Botafogo tem opção de compra, faltam cinco jogos e vamos ver o que os clubes vão decidir sobre meu futuro. Pretendo ficar, agora é os clubes se resolverem, fica a critério dos clubes", disse.