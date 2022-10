Paulo Henrique Ganso, meia do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense F.C.

Paulo Henrique Ganso, meia do FluminenseMarcelo Goncalves/Fluminense F.C.

Publicado 26/10/2022 16:33

O meia Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, projetou a partida contra o Corinthians e destacou que o duelo é um confronto direto pela vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. Atualmente, o Tricolor está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos conquistados. Já o Timão aparece em quarto, com 57 e um jogo a menos.

“Se a gente olhar para a tabela do campeonato, vemos que é um confronto direto. Conseguindo uma grande vitória em São Paulo, a gente passa o Corinthians na pontuação, mesmo que eles continuem com um jogo a menos, mas é importante que a gente siga ali entre os quatro primeiros da competição para conseguir a vaga direta para a Libertadores”, afirmou o meia, ao site oficial do clube.

Vale lembrar que o Flamengo, atual vice-líder do Brasileirão, conquistou a Copa do Brasil. Dessa forma, agora, até o quinto colocado garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Se o Rubro-Negro fechar o campeonato entre os quatro primeiros colocados, esse cenário não se irá se alterar.

Em tempo: o Fluminense enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h45, na Neo Química Arena. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“As duas equipes já se conhecem bem por jogarem tantos jogos durante o ano. Estamos bem preparados e muito motivados para conquistar esses três pontos em Itaquera”, disse Ganso.