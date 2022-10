Apesar de desfalques, Diniz deverá manter escalação do último jogo - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 26/10/2022 15:54

Rio - O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para o jogo contra o Corinthians, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo. Para este duelo, Fernando Diniz não contará com quatro jogadores. Marcos Felipe, Mario Pineida, Marrony e Caio Paulista estão afastados por ordem médica.

Após sentir dores no ombro direito, o goleiro Marcos Felipe não viajou com o elenco, assim como o atacante Caio Paulista, que teve uma indisposição abdominal e também não estará à disposição do técnico Diniz, em São Paulo. Já o lateral-esquerdo Pineida se queixou de dores na panturrilha esquerda e não foi relacionado. Além de Marrony, que segue em recuperação de um entorse no tornozelo esquerdo.

No entanto, a escalação do jogo desta quarta-feira não deve ter alterações em relação ao jogo anterior, contra o Botafogo. Isso porque os desfalques da partida deveriam ser opções reservas do treinador. Assim, para o confronto direto em busca do G-4, o Fluminense deve ir a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli, Yago e Ganso; Arias e Cano.