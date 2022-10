Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Artilheiro do Brasil na temporada, Germán Cano conquistou os corações dos torcedores do Fluminense. O argentino, de 34 anos, tem contrato até o fim de 2023, porém, os rumores de uma possível renovação já existem no Tricolor. O goleador confirmou o desejo de permanecer por muito tempo atuando no clube carioca.

"Sabemos que queremos ficar um ano mais aqui. A conversa do Mário com meu empresário sempre está aberta. Não é porque agora é final do ano que estão falando. Sempre falaram o ano todo. Sabemos que estou tranquilo aqui, muito feliz, minha família também. Vou continuar aqui.", afirmou em entrevista ao portal "UOL".

Outra peça importante no Fluminense em 2022 é Fernando Diniz. O treinador tem contrato até o fim do ano e não tem a permanência confirmada no ano que vem, apesar do desejo do Tricolor de ampliar o seu vínculo por mais dois anos. Cano reforçou o seu desejo pela continuidade do técnico.

"É um cara que representa muito para nós. É como um pai dentro do time. Sempre trata de apoiar o jogador e tirar o melhor de cada um. Acho que é um professor que ajuda muito o jogador, muda o pensamento, o que tem que fazer. No dia a dia é muito bom trabalhar com ele, sempre tem uma coisa a mais para fazer. É muito legal", opinou.