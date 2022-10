Mário Bittencourt queria Matheus Babi no Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 25/10/2022 21:55

Atual mandatário do Fluminense, Mário Bittencourt lançou oficialmente nesta terça-feira (25) a sua candidata para a reeleição para o triênio 2023-2025 no clube. O evento foi realizado, no salão nobre da sede do clube, em Laranjeiras, no Rio.

Com a chapa "Com amor e Com Vigor!", que faz referência a um trecho do hino tricolor, Mário anunciou que Matheus Montenegro, advogado e atual vice-presidente de relações institucionais do clube, foi o escolhido para ser o vice-presidente na chapa.

Com a presença de ídolos como Romerito e Deley, Mário fez um balanço dos 3 anos de gestão e citou três objetivos concluídos: pagar dívidas, manter a paixão do torcedor e montar um time competitivo. Mesmo com erros, o mandatário considera que cumpriu os seus objetivos e, por isso, propõe a continuidade do trabalho.

"Nossa meta nesses 3 anos foi pagar dívidas, montar time competitivo e manter o encantamento do torcedor, a paixão. De certa forma, acho que a gente conseguiu. A gente acertou, cometeu erros, mas temos convicção que fizemos um bom trabalho nesses 3 anos graças aos funcionários que temos. Por isso propomos a continuidade por mais 3 anos", afirmou.

As eleições devem acontecer no dia 26 de novembro, dia reservado pelo Fluminense e que aguarda apenas a confirmação do TRE para utilização das urnas eletrônicas para oficialização. Além de Mário, o pleito terá as candidaturas de Ademar Arrais, Marcelo Souto e Rafael Rolim, todos advogados.