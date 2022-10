Torcida do Fluminense na Neo Química Arena - Foto: Divulgação/Twitter @FluminenseFC

Publicado 25/10/2022 18:56

O Fluminense divulgou as informações da venda de ingressos para a partida contra o Corinthians, que acontece às 21h45 desta quarta-feira, na Neo Química Arena. As entradas custam R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia).

É importante destacar que não haverá venda online. Além disso, os ingressos só poderão ser comprados na Bilheteria Visitante do estádio e apenas no dia do jogo, das 19h45 até o fim do primeiro tempo.

Os tricolores ficarão localizados no Setor Visitante, no lado Sul do estádio, com entrada pelo Portão G (Av. Miguel Ignácio Curi, 111). Os portões serão abertos às 19h45.

INFORMAÇÃO PARA OS SÓCIOS

O Fluminense também informou que, em comum acordo com o Corinthians, conseguiu uma carga de ingressos de cortesia para atender os sócios-torcedores. No total, serão 30 entradas, sendo 15 exclusivos para residentes de São Paulo e 15 disponíveis para sócios de todos os demais estados do país. Este resgate estará disponível a partir desta terça-feira, às 19h.

Em nota, o clube explicou que os sócios de São Paulo poderão resgatar um ingresso por 200 pontos no Programa de Experiências do Sócio Futebol. Sócios dos demais estados do Brasil, por sua vez, poderão resgatar um ingresso por 300 pontos neste mesmo programa.

Para saber como pegar o ingresso após o resgate, basta clicar em “Resgatados” na aba “Experiências” do site nense.com.br e ver todas as informações.

Vale destacar que a retirada destes ingressos resgatados pelos sócios serão feitos também no dia da partida e na Bilheteria Visitante, mas das 19h30 até o início do jogo.