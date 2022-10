Fábio, goleiro do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Rio - Jogador mais experiente do elenco do Fluminense, Fábio tem contrato com o clube carioca até o fim do ano. Há pouco tempo sua renovação era considerada certa nas Laranjeiras, porém, de acordo com informações do portal "Torcedores.com", existe a possibilidade de uma reviravolta em relação ao veterano.

Nas últimas duas partidas no Rio, o clima entre o goleiro e os torcedores do Fluminense azedou. Fábio fez críticas ao comportamento dos tricolores no Maracanã após a derrota para o América-MG. No último domingo, quando o clube das Laranjeiras estava perdendo para o Botafogo, o goleiro recebeu vaias. Fernando Diniz, inclusive, falou sobre o ocorrido após o jogo.

"O Fábio é um jogador extremamente importante para o time, é um personagem que tem o nome marcado na história do futebol brasileiro. Acho que esse momento foi alguma coisa que o Fábio falou em relação que às vezes vem do torcedor e alguns jogadores sentem. Mas ele é um jogador totalmente identificado com o Fluminense, e o torcedor pode ter certeza que o Fábio respeita muito o clube, respeita muito também a torcida. O Fábio gosta muito daqui. É um cara que trabalha muito, entrega muito, muito experiente. Ele se dedica muito para entregar vitórias aos torcedores. Em relação ao Fábio, é isso que eu tenho para dize", afirmou o treinador.

Segundo o portal, boa parte da diretoria do Fluminense deseja a renovação de Fábio, porém, há alguns que acreditam que não há mais clima para a permanência do goleiro nas Laranjeiras. O jogador, de 42 anos, chegou ao Tricolor no começo do ano e entrou em campo em 56 jogos.