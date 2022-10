Yago Felipe completou 150 jogos pelo Fluminense no Clássico Vovô - FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Publicado 24/10/2022 15:47

Yago Felipe alcançou uma marca importante com a camisa do Fluminense. Ao entrar em campo no último domingo, no clássico contra o Botafogo, ele completou 150 jogos disputados com a camisa do Tricolor.

“É uma felicidade imensa atingir mais uma marca importante aqui no Fluminense, um clube onde me sinto em casa. Eu me sinto honrado e espero ter a oportunidade de jogar muitos outros jogos e conquistar grandes coisas aqui”, afirmou Yago Felipe, ao site oficial do Flu antes do jogo.

Vale destacar que Yago Felipe tem grande identificação com o Tricolor. Além de se declarar ao Fluminense, como pôde ser visto acima, ele também se tornou sócio do clube no ano passado.

Em junho deste ano, ele prorrogou o vínculo com o Flu. O novo contrato o garante nas Laranjeiras até o fim de 2024.