Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Fernando DinizMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 23/10/2022 22:09

A negociação do Fluminense com Fernando Diniz foi um dos temas da entrevista coletiva do treinador deste domingo, no Maracanã, após o empate em 2 a 2 com o Botafogo. Durante a conversa com os jornalistas, ele destacou que tem um carinho especial pelo Tricolor, afirmou que "as coisas estão andando", mas ressaltou que, agora, está mais focado no Brasileirão.

"Da minha renovação, todo mundo sabe que eu tenho um carinho especial pelo Fluminense. Tenho uma conexão muito diferente com o torcedor, independente de ganhar, perder ou empatar. Todo time vive de resultado, mas tirando isso, tem uma empatia, que é verdadeira, que eu sinto. Então, a gente tem uma tendência, e as coisas estão andando. Tem a eleição do Mário, não sabemos quem vai ganhar a eleição (para presidente). Então, eu estou mais focado agora da gente terminar o melhor possível do que especificamente da minha renovação. Mas, assim, a gente tem um entendimento das coisas aqui do Fluminense. É um lugar que eu adoro estar", disse Diniz, que tem contrato até o fim da temporada.

Em tempo: após o empate no Clássico Vovô, o Fluminense vira a chave para a 34ª rodada do Brasileirão. O time de Fernando Diniz volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h45, para enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena.