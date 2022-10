Fernando Diniz, técnico do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Fernando Diniz, técnico do FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 23/10/2022 15:03

Rio - O Fluminense está escalado para o clássico contra o Botafogo, neste domingo (23), às 16h, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A grande novidade na equipe do técnico Fernando Diniz é o retorno do zagueiro Nino, que se recuperou de um problema muscular na coxa direita, e fará dupla com Manoel. O restante da equipe é o mesmo que venceu o Avaí, no último domingo (16).

Com isso, o Tricolor irá a campo da seguinte forma: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli, Yago Felipe e P.H. Ganso; Jhon Arias e Germán Cano. No banco de reservas, estão a disposição: Marcos Felipe, Wellington, Michel Araujo, Nathan, Cristiano, Willian Bigode, Alan, Alexandre Jesus, Matheus Martins, David Braz, Felipe Melo e Caio Paulista.